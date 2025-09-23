«Барселона» встретится с «Сосьедадом» и «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Мэрия еще не разрешила играть на «Камп Ноу» – есть вопросы к безопасности

«Барселона» не сможет сыграть с «Сосьедадом» на «Камп Ноу».

Городской совет Барселоны утверждает, что процесс сертификации находится на финальной стадии и еще не завершен. Выявлены недостатки, в основном в сфере безопасности, которые препятствуют проведению игры 7-го тура Ла Лиги на основном стадионе «блауграны». В частности, не полностью соблюдены нормы эвакуации посетителей в случае каких-либо инцидентов.

«Барселона» уверяла, что все требования выполнены, а мэрия уже получила сертификат о завершении работ, сертификат контроля от сертифицирующей организации, а также благоприятные отчеты от пожарной и экологической служб. В клубе считают, что первая фаза завершена. Мэрия Барселоны официально опровергла это.

Таким образом, матчи с «Сосьедадом » (28 сентября) и «ПСЖ » (1 октября) пройдут на «Олимпик Льюис Компанис ».