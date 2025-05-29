Хусанов женился в Узбекистане. Гостей угощали пловом в ресторане «Версаль» в рамках традиционной церемонии, игроки «Ман Сити» записали видео с поздравлениями

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов женился в Узбекистане.

Свадебный вечер 21-летнего футболиста прошел 28 мая в одном из ресторанов Ташкента.

Накануне семья Хусанова устроила традиционное угощение пловом для гостей в ресторане «Версаль» в столице Узбекистана.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и знаменитости. Игроки английского клуба не приехали , но записали поздравительные видео.

Церемония «ош» (плов) символизирует начало большого семейного праздника. Присутствовать на ней могут только мужчины. Плов для события также готовят мужчины.

Имя избранницы игрока «Манчестер Сити » пока не раскрывается.

Сегодня утром Хусанов вылетел на сборы в ОАЭ, где сборная Узбекистана проведет товарищеские матчи в начале июня.

Пеп о Хусанове: «Сити» доволен им, у него особые качества: он очень быстрый и привносит страсть. Мы должны подтолкнуть его к обучению и общению, это действительно важно»