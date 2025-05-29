  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хусанов женился в Узбекистане. Гостей угощали пловом в ресторане «Версаль» в рамках традиционной церемонии, игроки «Ман Сити» записали видео с поздравлениями
60

Хусанов женился в Узбекистане. Гостей угощали пловом в ресторане «Версаль» в рамках традиционной церемонии, игроки «Ман Сити» записали видео с поздравлениями

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов женился в Узбекистане.

Свадебный вечер 21-летнего футболиста прошел 28 мая в одном из ресторанов Ташкента.

Накануне семья Хусанова устроила традиционное угощение пловом для гостей в ресторане «Версаль» в столице Узбекистана.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и знаменитости. Игроки английского клуба не приехали, но записали поздравительные видео.

Церемония «ош» (плов) символизирует начало большого семейного праздника. Присутствовать на ней могут только мужчины. Плов для события также готовят мужчины.

Имя избранницы игрока «Манчестер Сити» пока не раскрывается.

Сегодня утром Хусанов вылетел на сборы в ОАЭ, где сборная Узбекистана проведет товарищеские матчи в начале июня.

Пеп о Хусанове: «Сити» доволен им, у него особые качества: он очень быстрый и привносит страсть. Мы должны подтолкнуть его к обучению и общению, это действительно важно»

Кто выиграет Лигу чемпионов?8098 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Kun.uz
logoАбдукодир Хусанов
logoСборная Узбекистана по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
фото
светская хроника
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Файзуллаев о Хусанове: «Поддерживаем его всем Узбекистаном. Желаю, чтобы у него все получилось в «Сити»
152 мая, 13:56
Пеп о Хусанове: «Сити» доволен им, у него особые качества: он очень быстрый и привносит страсть. Мы должны подтолкнуть его к обучению и общению, это действительно важно»
1028 марта, 17:41
Хусанов забил в свои ворота в матче «Ман Сити» с «Брайтоном». Мяч отскочил в сетку от его ноги после удара Хиншелвуда
3415 марта, 16:44
Главные новости
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
813 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами повлияли на выбор Флориана (Кристиан Фальк)
117 минут назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
2631 минуту назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
525 минут назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
432 минуты назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14534 минуты назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
551 минуту назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
112сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
22сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1453 минуты назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
26сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
31сегодня, 07:28