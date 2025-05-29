Хусанов женился в Узбекистане. Гостей угощали пловом в ресторане «Версаль» в рамках традиционной церемонии, игроки «Ман Сити» записали видео с поздравлениями
Свадебный вечер 21-летнего футболиста прошел 28 мая в одном из ресторанов Ташкента.
Накануне семья Хусанова устроила традиционное угощение пловом для гостей в ресторане «Версаль» в столице Узбекистана.
Отмечается, что на мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и знаменитости. Игроки английского клуба не приехали, но записали поздравительные видео.
Церемония «ош» (плов) символизирует начало большого семейного праздника. Присутствовать на ней могут только мужчины. Плов для события также готовят мужчины.
Имя избранницы игрока «Манчестер Сити» пока не раскрывается.
Сегодня утром Хусанов вылетел на сборы в ОАЭ, где сборная Узбекистана проведет товарищеские матчи в начале июня.
Пеп о Хусанове: «Сити» доволен им, у него особые качества: он очень быстрый и привносит страсть. Мы должны подтолкнуть его к обучению и общению, это действительно важно»