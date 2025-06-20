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«Сити» разрешил «Лиону» бесплатно арендовать одного игрока в рамках сделки по Шерки. Хусанова не отдали, вероятен переход Ба (L’Équipe)

«Лион» может бесплатно арендовать одного из игроков «Манчестер Сити».

Руководство французского клуба договорилось об этом условии, когда согласовало трансфер Райана Шерки в английский клуб за 42,5 млн евро, сообщает L’Equipe.

Французы проявили интерес к Оскару Боббу и Абдукодиру Хусанову, однако «горожане» не захотели расставаться с ними этим летом. Затем «Лион» рассматривал игроков атаки Джеймса Макати и Клаудио Эчеверри.

В конечном итоге клуб, вероятно, выберет 19-летнего центрального защитника Джума Ба.

Прошедший сезон Ба провел на правах аренды в «Лансе», за который сыграл в 10 матчах Лиги 1.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Сити
logoЛион
logoРайан Шерки
logoпремьер-лига Англия
logoДжума Ба
logoЛанс
logoКлаудио Эчеверри
logoАбдукодир Хусанов
logoДжеймс Макати
logoОскар Бобб
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