Управляющий арбитрами Серии А Рокки о недовольстве Тудора судейством: «Игор прав, пенальти назначен ошибочно, а Орбану нужно было дать красную, но давайте не устраивать базар»
Управляющий судейским корпусом Серии А прокомментировал недовольство главного тренера туринцев Игора Тудора тем, что рефери Антонио Рапуано счел попадание мяча в руку Жоау Мариу в игре с «Вероной» нарушением правил.
«Решение неверное, это не пенальти, этот эпизод не идентичен тому, что был в матче «Аталанта» – «Удинезе» в прошлом сезоне. То, что рука Жоау Мариу движется, не делает контакт наказуемым, игрок намеревается нанести удар головой, а падающий мяч задевает его руку.
Ошибочная оценка эпизода при просмотре повтора», – отметил Рокки.
Также он прокомментировал момент, в котором Гифт Орбан локтем попал в шею Федерико Гатти.
«В этом случае красная была правильным решением, игрок смотрит на соперника, красную нужно было давать. ВАР и его помощник просмотрели эпизод слишком быстро.
Тудор прав в случае с Орбаном, но я хотел бы, чтобы использовались корректные термины, столь резкий тон неуместен. Прошу о сотрудничестве, иначе это превратится в базар», – сказал Рокки.