Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
Роберто Де Дзерби заявил, что приехал во Францию ради возможности обыграть «ПСЖ».
Сегодня «Марсель» обыграл парижан (1:0) в домашнем матче 5-го тура Лиги 1.
«Я говорил Пабло Лонгории (президент «Марселя» – Спортс’‘), что одной из причин, по которой я хотел приехать сюда, было желание обыграть «ПСЖ», потому что они сильнее. Они олицетворяют власть, а мне это не нравится. Так что я с нетерпением ждал этого вечера. Но это ничего не меняет, мы выиграли только один матч и взяли три очка.
Я рад за своих игроков, за клуб, за всех, кто привел меня сюда, за Лонгорию и Бенатию, за всех жителей Марселя. Я родился болельщиком, поэтому знаю, что значат такие матчи для фанатов. Мы хотим подарить им хорошую неделю», – сказал главный тренер «Марселя» в интервью Ligue1+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
