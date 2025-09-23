Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»

Роберто Де Дзерби заявил, что приехал во Францию ради возможности обыграть «ПСЖ».

Сегодня «Марсель » обыграл парижан (1:0) в домашнем матче 5-го тура Лиги 1.

«Я говорил Пабло Лонгории (президент «Марселя» – Спортс’‘), что одной из причин, по которой я хотел приехать сюда, было желание обыграть «ПСЖ », потому что они сильнее. Они олицетворяют власть, а мне это не нравится. Так что я с нетерпением ждал этого вечера. Но это ничего не меняет, мы выиграли только один матч и взяли три очка.

Я рад за своих игроков, за клуб, за всех, кто привел меня сюда, за Лонгорию и Бенатию, за всех жителей Марселя. Я родился болельщиком, поэтому знаю, что значат такие матчи для фанатов. Мы хотим подарить им хорошую неделю», – сказал главный тренер «Марселя» в интервью Ligue1+.