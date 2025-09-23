Антон Фетисов о Зареме: «Ее 1-е интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих. Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Поповым»
– Прошло несколько лет. Что появление Заремы в медиа дало «Спартаку»?
– Вспомни первое интервью Заремы Карпу: это же был взрыв. Да, она подготовилась к разговору, но это же действительно было интервью, есть аудиозапись. Это интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих.
Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Дмитрием Поповым.
– В какой момент ваши отношения с Заремой изменились?
– Она меня попросила уволиться, а я этого не сделал. Это произошло через несколько дней после создания ее телеграм-канала.
– Почему ты должен был уволиться?
– Она считала, что я ее так поддержал бы. Очевидно, в этот момент я поддерживал решение и отстаивал позиции клуба.
– После этого вы общались?
– Нет. Она меня заблокировала, а я ее.
– Зачем ты ее заблокировал?
– Просто так. По приколу, – сказал экс-глава департамента по коммуникациям «Спартака» в интервью Спортсу’’.
«Большая часть работы c Заремой перечеркнута созданием тг-канала». Интервью Антона Фетисова о медиа «Спартака» и РПЛ