Антон Фетисов о Зареме: «Ее 1-е интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих. Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Поповым»

Антон Фетисов рассказал, что появление Заремы Салиховой в инфополе дало «Спартаку».

– Прошло несколько лет. Что появление Заремы в медиа дало «Спартаку»?

– Вспомни первое интервью Заремы Карпу: это же был взрыв. Да, она подготовилась к разговору, но это же действительно было интервью, есть аудиозапись. Это интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих.

Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Дмитрием Поповым .

– В какой момент ваши отношения с Заремой изменились?

– Она меня попросила уволиться, а я этого не сделал. Это произошло через несколько дней после создания ее телеграм-канала.

– Почему ты должен был уволиться?

– Она считала, что я ее так поддержал бы. Очевидно, в этот момент я поддерживал решение и отстаивал позиции клуба.

– После этого вы общались?

– Нет. Она меня заблокировала, а я ее.

– Зачем ты ее заблокировал?

– Просто так. По приколу, – сказал экс-глава департамента по коммуникациям «Спартака» в интервью Спортсу’’.

«Большая часть работы c Заремой перечеркнута созданием тг-канала». Интервью Антона Фетисова о медиа «Спартака» и РПЛ