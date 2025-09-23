Антон Фетисов о влиянии Заремы в «Спартаке»: «Оно росло в связи с ее вовлеченностью. Негатив от фанатов других клубов объясним: сексизм, консерватизм. Эти шаблоны было прикольно разрывать»

Экс-сотрудник «Спартака» рассказал, как менялось влияние Заремы Салиховой в клубе.

– Как менялось влияние Заремы, пока ты был в «Спартаке»?

– Оно росло в связи с ее вовлеченностью. В какой-то момент она обрела формальный статус, войдя в совет директоров.

– Ты говорил, что она отвечала за рациональное использование финансов.

– В том числе. Она хотела этим заниматься, ее замечания на предзащитах бюджетов были вполне логичными. Она тоже про эффективность.

В какой-то момент Зарема оказалась не согласной с назначением Руя Витории . Мы с ней это обсуждали: «Вы же понимаете, что это «Спартак», вряд ли он отработает долго. Возьмите паузу – затем вернетесь и скажете, что были правы». Но она решила создать телеграм-канал.

– Со стороны казалось, что в первые месяцы у вас были хорошие отношения.

– Мне тоже так казалось. У нее всегда было стремление к публичности, которое нужно было сдерживать. Не потому, что она не справилась бы, а потому, что это не слишком соответствовало ее образу на тот момент. Изначально Зарема очень хорошо чувствовала запрос спартаковской аудитории и соответствовала ему.

То, что шел негатив от болельщиков других клубов, объяснимо: сексизм, стереотипное мышление, консерватизм. Эти шаблоны было прикольно разрывать. Мне кажется, у нас это получилось. До каждого не дойдешь, но сейчас несколько клубов РПЛ занимают такую же проактивную позицию, – сказал экс-глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов в интервью Спортсу’’.

«Большая часть работы c Заремой перечеркнута созданием телеграм-канала». Интервью Антона Фетисова о медиа «Спартака» и РПЛ