Гендиректор «Балтики» о 3-м месте в РПЛ: «Недосчитались нескольких очков и могли быть выше. Игроки понимают, что их труд дает возможность побороться за 1-е и 2-е место»

Гендиректор «Балтики» высказался о третьей позиции команды в таблице РПЛ.

Команда тренера Андрея Талалаева набрала 17 очков в 9 матчах Мир РПЛ .

– Какие стоят цели?

– Мы говорили, что мы хотим быть в десятке.

Но глобальная задача была играть на равных и даже доминировать с командами, которые находятся в нижней восьмерке турнирной таблицы РПЛ, а также пытаться радовать наших болельщиков победами над грандами нашего футбола.

Сыграно 9 туров из 30, поэтому корректировать задачу несколько преждевременно. Корректировать задачу уже будем в зимнюю паузу, соберется совет директоров, попечительский совет, совместно будем принимать решение.

В каждом матче мы боремся за победу. То, что сейчас по результатам девяти туров мы на третьем месте, это радует.

Но я думаю, что мы недосчитались нескольких очков и могли быть выше – это реалии сегодняшнего дня. Игроки тоже видят и понимают, что их труд дает возможность побороться за первое и второе место.

Поэтому, когда они видят, что-то, что они вкладывают, приносит результат, это их стимулирует работать в таком же темпе, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.