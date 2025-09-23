Дембеле – первый за 24 года футболист с «Золотым мячом» в клубе из своей страны. В 2001 году приз выиграл Оуэн из «Ливерпуля»
Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» в команде из своей страны.
Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды по итогам прошлого сезона.
Усман Дембеле стал первым футболистом с 2001 года, который выиграл «Золотой мяч», представляя клуб из своей страны.
В прошлый раз такого результата добился англичанин Майкл Оуэн, получивший «Золотоймяч», будучи футболистом «Ливерпуля».
Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?38626 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
