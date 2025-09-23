Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал вручение «Золотого мяча» Усману Дембеле.
Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.
«Это исторический день для нас. Это великолепно. Это коллективная победа. Такова наша философия. Этот трофей великолепен, но все работают на клуб.
Я пытался поехать в Марсель (на матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» – Спортс’’), но это было сложно. Было важно, чтобы кто-то присутствовал», – сказал президент «ПСЖ» в эфире канала L’Equipe.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
