Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды

Усман Дембеле повторил достижение Лионеля Месси.

Вингер «ПСЖ » стал обладателем «Золотого мяча»-2025. Также в этом году его команда сделала требл: выиграла чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Только Лионелю Месси удавалось получить приз от France Football после требла. Аргентинец делал это дважды: в 2009-м и в 2015-м.