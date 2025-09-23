Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
Усман Дембеле повторил достижение Лионеля Месси.
Вингер «ПСЖ» стал обладателем «Золотого мяча»-2025. Также в этом году его команда сделала требл: выиграла чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
Только Лионелю Месси удавалось получить приз от France Football после требла. Аргентинец делал это дважды: в 2009-м и в 2015-м.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37039 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
