Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
Килиан Мбаппе дольше всех среди французов держится в топ-10 «Золотого мяча».
В 2025 году форвард «Реала» и сборной Франции занял 7-е место в голосовании за лучшего футболиста года по версии France Football. Обладателем награды стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Мбаппе входил в топ-10 по итогам голосования в каждом из 8 последних розыгрышей «Золотого мяча». Килиан установил рекорд среди французских футболистов, обойдя Мишеля Платини и Тьерри Анри, входивших в первую десятку по 7 раз подряд.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?36988 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
