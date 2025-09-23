Франция повторила рекорд Аргентины по числу «Золотых мячей» – у них по 8 призов

Ни у одной нации нет большего числа «Золотых мячей», чем у французов.

В 2025 году обладателем награды стал Усман Дембеле из «ПСЖ ». Это его первая победа.

Ранее выиграть удавалось Раймону Копа, Мишелю Платини (трижды), Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема.

Таким образом, у Франции 8 «Золотых мячей» – как и у Аргентины , у которой 8 раз награду получал Лионель Месси . По 7 раз выигрывали немцы, нидерландцы и португальцы. У других стран не более 5 лауреатов.