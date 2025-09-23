Франция повторила рекорд Аргентины по числу «Золотых мячей» – у них по 8 призов
Ни у одной нации нет большего числа «Золотых мячей», чем у французов.
В 2025 году обладателем награды стал Усман Дембеле из «ПСЖ». Это его первая победа.
Ранее выиграть удавалось Раймону Копа, Мишелю Платини (трижды), Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема.
Таким образом, у Франции 8 «Золотых мячей» – как и у Аргентины, у которой 8 раз награду получал Лионель Месси. По 7 раз выигрывали немцы, нидерландцы и португальцы. У других стран не более 5 лауреатов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37002 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
