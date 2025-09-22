«Барселона» 5 лет не выигрывает «Золотой мяч» – такого не было с начала 2000-х
У «Барселоны» самая продолжительная серия без «Золотого мяча» с начала 2000-х.
Сегодня обладателем приза от France Football стал представляющий «ПСЖ» Усман Дембеле. Ламин Ямаль из «блауграны» занял второе место в голосовании, Рафинья Диас – пятое.
Последним обладателем «Золотого мяча» в составе каталонского клуба остается Лионель Месси (2019). Таким образом, учитывая, что награду в 2020-м не вручали из-за коронавируса, не из «Барселоны» были уже пять победителей подряд.
В последний раз такой промежуток между призами был у «блауграны» с 2000 по 2004 год. В 1999-м обладателем «Золотого мяча» был Ривалдо, в 2005-м – Роналдиньо.
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два
Опубликовал: Александр Суряев
