79

«Барселона» 5 лет не выигрывает «Золотой мяч» – такого не было с начала 2000-х

У «Барселоны» самая продолжительная серия без «Золотого мяча» с начала 2000-х.

Сегодня обладателем приза от France Football стал представляющий «ПСЖ» Усман Дембеле. Ламин Ямаль из «блауграны» занял второе место в голосовании, Рафинья Диас – пятое.

Последним обладателем «Золотого мяча» в составе каталонского клуба остается Лионель Месси (2019). Таким образом, учитывая, что награду в 2020-м не вручали из-за коронавируса, не из «Барселоны» были уже пять победителей подряд.

В последний раз такой промежуток между призами был у «блауграны» с 2000 по 2004 год. В 1999-м обладателем «Золотого мяча» был Ривалдо, в 2005-м – Роналдиньо.

Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?36894 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
927сегодня, 20:52
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два
15сегодня, 20:44
Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд
13сегодня, 20:42
Главные новости
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
614 минут назад
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
720 минут назад
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
1225 минут назад
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
26 минут назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
433 минуты назад
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
1434 минуты назад
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
746 минут назад
Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
1746 минут назад
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
353 минуты назад
Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года
2355 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
9 минут назад
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
16 минут назад
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
333 минуты назад
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
2258 минут назад
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
25сегодня, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22сегодня, 21:03
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
1сегодня, 20:48
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
8сегодня, 20:45
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
2сегодня, 20:32
Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
2сегодня, 20:28