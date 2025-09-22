Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два

Футболистки «Барселоны» получили «Золотой мяч» 5 раз из 7 возможных.

Сегодня обладательницей награды в третий раз подряд стала Айтана Бонмати . Она является рекордсменкой премии, которую вручает France Football.

До Бонмати дважды подряд побеждала Алексия Путельяс . Таким образом, с 2021 года выигрывают только представительницы «блауграны».

По одному «Золотому мячу» до них выиграли Меган Рапино и Ада Хегерберг.