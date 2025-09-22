Гави пропустит 5-6 недель после операции на мениске (As)
Гави пропустит более месяца из-за проблем с коленом.
Напомним, полузащитник «Барселоны» испытывает болевые ощущения в правом колене, на котором осенью 2023 года порвал крестообразную связку. Сегодня клуб сообщил, что Гави пройдет артроскопическое обследование.
Как сообщает As, хирургическое вмешательство будет включать менискэктомию внутреннего мениска правого колена. Ожидаемое время восстановления Гави составит 5-6 недель, он вернется на поле не раньше ноября.
Отмечается, что Гави надеялся избежать операции, но главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настоял на немедленном решении проблемы.
А что с Гави? Повредил то же колено, где рвал кресты – операцию пока не хочет
