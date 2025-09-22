ЦСКА забил «Сочи» 2-й гол с пенальти после удара Солдатенкова ногой в бедро Кисляку

ЦСКА дважды забил с пенальти в матче с «Сочи».

На 66-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ защитник «Сочи» Александр Солдатенков в попытке выбить мяч у Матвея Кисляка в штрафной попал хавбеку армейцев ногой в бедро. Главный арбитр матча Алексей Сухой указал на точку. 11-метровый реализовал Иван Обляков.

Ранее в этом матче в пользу ЦСКА назначили пенальти после отскока мяча Солдатенкову в руку от ноги.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, второй тайм).

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»