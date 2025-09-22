  • Спортс
Обляков о 3:1 с «Сочи»: «Должен был забивать 5 голов. Удача была не моей стороне в первом тайме»

Иван Обляков заявил, что должен был забивать 5 голов в ворота «Сочи».

ЦСКА обыграл южан со счетом 3:1 в 9-м туре Мир РПЛ. Обляков забил два гола с пенальти. 

«Не могли взломать оборону, я думаю, что немного неправильно действовали. Вроде и мячом владели, и моменты, в основном у меня. Конечно, нужно реализовывать.

Если честно, сегодня должен был забивать пять голов, в первом тайме удача была не моей стороне, но буду работать», – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
