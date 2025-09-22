  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жозе Моуринью: «Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем в «Бенфике». Но это не для меня. Я скучал по борьбе за титул – такая цель стоит перед клубом»
5

Жозе Моуринью: «Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем в «Бенфике». Но это не для меня. Я скучал по борьбе за титул – такая цель стоит перед клубом»

Жозе Моуринью заявил, что потерял в деньгах, возглавив «Бенфику».

62-летний специалист занял пост главного тренера португальской команды 17 сентября. 

«Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем работая в «Бенфике». Все очень просто. Если бы я остался и наслаждался своей семьей, был в Лондоне, привозил их сюда, ездил в Алгарве и осматривал достопримечательности, я бы заработал больше. Хотите – верьте, хотите – нет.

Я здесь... даже не за те же деньги, я ушел в минус. Вы спросите – почему? Потому что мне действительно нравится работать. Я скучал по преследованию таких целей, которые стоят перед «Бенфикой». По борьбе за титул. Я не смог добиться этого в «Роме», я не смог добиться этого в «Фенербахче»...

Это уникальная возможность для меня как для тренера и как для человека... Сидеть дома – это не для меня», – сказал Моуринью. 

Моуринью получил 108 млн евро благодаря неустойкам за увольнения по ходу карьеры (Record)

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?29938 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoвысшая лига Португалия
logoЖозе Моуринью
logoБенфика
logoФенербахче
logoРома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»
3 минуты назад
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии France Football второй раз подряд
4714 минут назад
Ямаль, Рафинья, Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Салах и Доннарумма – в десятке претендентов на «Золотой мяч»
2418 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
37723 минуты назадLive
Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
3928 минут назад
«¡Puta Barça!» кричали зрители у театра «Шатле» в Париже перед церемонией вручения «Золотого мяча»
3431 минуту назад
Осинькин о пенальти за руку Солдатенкова: «Я не понимаю этого. Сложно, когда такие моменты так трактуются, они переворачивают игру, все старания ребят. Это ключевой момент встречи»
4340 минут назад
«ПСЖ» после ошибки Шевалье на выходе пропустил от «Марселя» на 5-й минуте
2841 минуту назад
Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Пизой»
7242 минуты назадLive
Дегтярев встретился с Алаевым: «Главная тема – развитие РПЛ и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость: впервые лига вернулась к доковидным показателям»
1844 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Зиньковский об 1:3 от ЦСКА: «Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый. Очень спорный»
4 минуты назад
Хавбек «Сочи» Крамарич после 1:3 с ЦСКА: «Вы видели первый пенальти, 11-метровый с «Балтикой»? Были ли они? Не могу прокомментировать то, что случилось сегодня»
715 минут назад
Кисляк о голе в пустые ворота «Сочи»: «Усэйн Болт завидует😂»
430 минут назадВидео
Неймар подписался на казахстанского киберспортсмена Молодого в инстаграме после победы Furia на FISSURE Playground 2
338 минут назадФото
«Наполи» – «Пиза». Де Брюйне, Мактоминей и Лукка в старте. Онлайн-трансляция
441 минуту назадLive
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
152 минуты назадLive
Обляков о 3:1 с «Сочи»: «Должен был забивать 5 голов. Удача была не моей стороне в первом тайме»
654 минуты назад
Невилл об «Арсенале»: «Пони с одним трюком. Большая доля их голов и моментов – это стандарты»
455 минут назад
«Комо» отдаст доходы от игры с «Сассуоло» на помощь пострадавшим от наводнения, сообщил Фабрегас: «Ущерб от выхода озера из берегов разбивает мне сердце. Для меня Комо больше, чем город»
258 минут назад
Президент «Марселя» о проведении игры с «ПСЖ» одновременно с церемонией «Золотого мяча»: «Понимаю разочарование парижан, но футбол – это прежде всего матчи»
2сегодня, 18:17