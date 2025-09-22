Жозе Моуринью: «Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем в «Бенфике». Но это не для меня. Я скучал по борьбе за титул – такая цель стоит перед клубом»

Жозе Моуринью заявил, что потерял в деньгах, возглавив «Бенфику».

62-летний специалист занял пост главного тренера португальской команды 17 сентября.

«Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем работая в «Бенфике». Все очень просто. Если бы я остался и наслаждался своей семьей, был в Лондоне, привозил их сюда, ездил в Алгарве и осматривал достопримечательности, я бы заработал больше. Хотите – верьте, хотите – нет.

Я здесь... даже не за те же деньги, я ушел в минус. Вы спросите – почему? Потому что мне действительно нравится работать. Я скучал по преследованию таких целей, которые стоят перед «Бенфикой». По борьбе за титул. Я не смог добиться этого в «Роме», я не смог добиться этого в «Фенербахче »...

Это уникальная возможность для меня как для тренера и как для человека... Сидеть дома – это не для меня», – сказал Моуринью.

Моуринью получил 108 млн евро благодаря неустойкам за увольнения по ходу карьеры (Record)