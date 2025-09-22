Жозе Моуринью: «Думал, что возглавлю сборную Португалии, если она выиграет ЧМ-2026 и Мартинес захочет уйти через парадный вход. Мыслей о работе в португальском клубе не было»

Жозе Моуринью не планировал работать в «Бенфике».

«Этим летом у меня не было вообще никаких контактов с «Бенфикой». У меня был контракт с «Фенербахче » и собирался его отработать до конца. Я был далек от мыслей о возвращении в Португалию для работы в клубе. Я всегда думал, что возглавлю сборную Португалии , что Роберто Мартинес может выиграть ЧМ-2026 и захотеть уйти через парадный вход, после чего приду я.

Никаких контактов с федерацией у меня не было, но я думал, что моя карьера движется в эту сторону.

Когда «Бенфика » потеряла три очка в матче с «Карабахом», я находился в Барселоне с женой, а на следующий день мне позвонил сам президент [Руй Кошта]: Мистер, можем ли мы поговорить? Мне нужен тренер, способный работать в «Бенфике». Я ответил, что прилечу в Португалию в конце дня, после чего мы сможем поговорить. Конец истории. Если вы готовы поверить в нее, я это ценю. Если вы хотите верить в фантазии, ничего не могу с этим поделать», – сказал Моуринью.