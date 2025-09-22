«Сафонов нравится фанатам, хороший менталитет. Головин – «биг босс» в «Монако». Его техника великолепна, уже не так много игроков с такой школой». Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о россиянах в Лиге 1
«В прошлом году Сафонов был вторым номером в «ПСЖ». Он конкурировал с Доннаруммой, что было нелегко. Сафонов провел несколько матчей.
Луис Энрике сказал ему, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Это неудивительно. У русских всегда все было хорошо с точки зрения менталитета. Но сегодня в «ПСЖ» играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе – Люка Шевалье. Конкурировать с этим футболистом будет тяжело.
Но в любом случае на данный момент Сафонов находится в Париже, он очень нравится всем болельщикам. Он классный парень, я уверен.
«Головин в «Монако» – это «биг босс». Я сам играл против него, когда был футболистом «Янг Бойз». Тогда Александр уже играл. Мы играли против «Монако» в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Точно не помню.
Мне нравится стиль игры Головина. Это действительно большое имя. Сегодня в футболе уже не так много игроков с такой школой, как у Головина. Его техника великолепна», – сказал экс-форвард «ПСЖ» Оаро.