«Сафонов нравится фанатам, хороший менталитет. Головин – «биг босс» в «Монако». Его техника великолепна, уже не так много игроков с такой школой». Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о россиянах в Лиге 1

Гийом Оаро высказался о Матвее Сафонове и Александре Головине.

«В прошлом году Сафонов был вторым номером в «ПСЖ». Он конкурировал с Доннаруммой , что было нелегко. Сафонов провел несколько матчей.

Луис Энрике сказал ему, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Это неудивительно. У русских всегда все было хорошо с точки зрения менталитета. Но сегодня в «ПСЖ » играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе – Люка Шевалье . Конкурировать с этим футболистом будет тяжело.

Но в любом случае на данный момент Сафонов находится в Париже, он очень нравится всем болельщикам. Он классный парень, я уверен.

«Головин в «Монако» – это «биг босс». Я сам играл против него, когда был футболистом «Янг Бойз». Тогда Александр уже играл. Мы играли против «Монако » в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Точно не помню.

Мне нравится стиль игры Головина. Это действительно большое имя. Сегодня в футболе уже не так много игроков с такой школой, как у Головина . Его техника великолепна», – сказал экс-форвард «ПСЖ» Оаро .