  • Генсек РФС о налоге на легионеров в РПЛ: «Дегтярев не пытается быть цербером, он хочет открытого диалога. Мы готовы приветствовать определенные форматы»
Максим Митрофанов прокомментировал возможное введение налога на легионеров в РПЛ.

Ранее такую идею предложил министр спорта России Михаил Дегтярев.

– Как РФС относится к идее Минспорта выплачивать «налог на легионера» – сумму в фонд на развитие молодежи после каждой покупки иностранца?

– Подобные идеи в разных форматах имеют право на жизнь, и мы определенные форматы готовы приветствовать, обсуждать и вводить.

Я согласен, что это скорее прерогатива РФС, но мне кажется, что это комплексный вопрос. Взять какую‑то отдельно взятую меру, вырванную из контекста, ее принять и все решить не получится.

Поэтому нужно в совокупности смотреть, что делается, какие результаты, на что обратить внимание, где улучшить свою работу, чем нам можно помочь со стороны министерства в том числе.

Собственно, к этому и призывает министр, он хочет открытого диалога на самом деле. Не надо относиться к этому как к ограничению ради ограничений.

Он не пытается быть цербером, он пытается придать новый импульс в развитии футбола, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Генсек РФС Митрофанов: «Не Израиль нужно отстранять, а незаконное отстранение России снимать. Вмешательство политики в футбол недопустимо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Митрофанов
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
logoРФС
