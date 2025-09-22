«Пари НН» не планирует увольнять Шпилевского. Руководство клуба доверяет тренеру (Legalbet)

«Пари НН» не планирует увольнять Алексея Шпилевского.

По информации Legalbet, руководство нижегородского клуба продолжает доверять специалисту.

Отмечается, что Шпилевский хочет «поменять ментальность футболистов и улучшить их качества».

37-летний тренер возглавил «Пари НН » в июне 2025 года. За это время команда провела 13 матчей во всех турнирах, одержав три победы и потерпев десять поражений.

Сейчас клуб занимает 15-е место в Мир РПЛ. В их активе 6 очков после 9 туров.

Шпилевский о пенальти «Ахмата»: «Мне из Европы звонят, люди тоже в шоке, спрашивают: «Здесь всегда так?»