Семин о Глушенкове: «Многие в «Зените» выше Максима классом – это важно для его прогресса»

Юрий Семин заявил, что в «Зените» есть условия для прогресса Максима Глушенкова.

«Глушенков хорошо сыграл с «Краснодаром» (2:0), результативно: забил и отдал голевой пас. Блестящий матч для Максима. Но он должен держать такой уровень, от него требуют именно этого.

Потенциал у Глушенкова достаточно высокий, плюс он играет в компании футболистов высокого уровня. Кто-то не ниже его классом, многие даже выше. Это очень важно для прогресса. Конкуренция, уровень партнеров и их понимание хитрых ходов Глушенкова», — сказал бывший тренер «Локомотива».