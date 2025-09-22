Семин о Глушенкове: «Многие в «Зените» выше Максима классом – это важно для его прогресса»
Юрий Семин заявил, что в «Зените» есть условия для прогресса Максима Глушенкова.
«Глушенков хорошо сыграл с «Краснодаром» (2:0), результативно: забил и отдал голевой пас. Блестящий матч для Максима. Но он должен держать такой уровень, от него требуют именно этого.
Потенциал у Глушенкова достаточно высокий, плюс он играет в компании футболистов высокого уровня. Кто-то не ниже его классом, многие даже выше. Это очень важно для прогресса. Конкуренция, уровень партнеров и их понимание хитрых ходов Глушенкова», — сказал бывший тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
