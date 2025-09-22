Форвард «Крыльев» Игнатенко о праздновании гола «Спартаку»: «Скопировал у Винисиуса»

Владимир Игнатенко рассказал о праздновании своего гола в стиле Винисиуса.

19-летний нападающий.«Крыльев Советов » отличился в матче РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Расскажи о своем праздновании после гола в ворота «Спартака».

— Давно видел такое празднование. По-моему, Винисиус так праздновал. Просто понравилось (улыбается). Решил так. Можно сказать, что скопировал у Винисиуса , — сказал Игнатенко .

Фото: pfcks.ru