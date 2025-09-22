Аршавин о Барриосе против «Краснодара»: «Здорово сыграл: во всех воткнулся, все перехватил, «загасил» Перрена»
Андрей Аршавин высоко оценил игру Вильмара Барриоса в матче с «Краснодаром» (2:0).
«Сегодня здорово сыграл Барриос. Он во всех воткнулся, все перехватил. В принципе вторую половину первого тайма не было видно Сперцяна.
Потом вышел Перрен, и Барриос его по‑хорошему «загасил», не знаю, какое еще слово подобрать», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
