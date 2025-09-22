Аршавин о Барриосе против «Краснодара»: «Здорово сыграл: во всех воткнулся, все перехватил, «загасил» Перрена»

Андрей Аршавин высоко оценил игру Вильмара Барриоса в матче с «Краснодаром» (2:0).

«Сегодня здорово сыграл Барриос . Он во всех воткнулся, все перехватил. В принципе вторую половину первого тайма не было видно Сперцяна.

Потом вышел Перрен , и Барриос его по‑хорошему «загасил», не знаю, какое еще слово подобрать», — сказал зампредседателя правления «Зенита » по спортивному развитию.