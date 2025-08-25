Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
В «Зените» опровергли слухи о желании Вильмара Барриоса уйти из клуба.
Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о том, что 31-летний полузащитник хочет покинуть петербургский клуб и предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».
– Правда ли, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Колумбию?
– Лживая информация, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Увольнять ли Семака?44099 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
