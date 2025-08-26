Агент Барриоса о желании хавбека вернуться в Колумбию: «Эта информация неправдива»

Агент Вильмара Барриоса опроверг слухи о желании игрока покинуть «Зенит».

Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о том, что 31-летний полузащитник хочет покинуть петербургский клуб и предложил свои услуги «Атлетико Насьональ ».

«Вильмар в «Атлетико Насьональ»? Нет, эта информация неправдива», – сказал Луис Поссо.