Агент Барриоса о желании хавбека вернуться в Колумбию: «Эта информация неправдива»
Агент Вильмара Барриоса опроверг слухи о желании игрока покинуть «Зенит».
Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о том, что 31-летний полузащитник хочет покинуть петербургский клуб и предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».
«Вильмар в «Атлетико Насьональ»? Нет, эта информация неправдива», – сказал Луис Поссо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
