Ковач об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» сыграла очень хорошо после матча Лиги чемпионов, заслужив победу над организованной командой»
Нико Ковач оценил победу над «Вольфсбургом» (1:0) в Бундеслиге.
«Мы сыграли очень хорошо после матча Лиги чемпионов. Мы были свежими, энергичными, не пропустили ни одного мяча и заслужили победу.
Конечно, нам хотелось бы выиграть с более крупным счетом, но «Вольфсбург» сегодня тоже был очень хорошо организованной командой», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости