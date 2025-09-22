Ковач об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» сыграла очень хорошо после матча Лиги чемпионов, заслужив победу над организованной командой»

Нико Ковач оценил победу над «Вольфсбургом» (1:0) в Бундеслиге.

«Мы сыграли очень хорошо после матча Лиги чемпионов. Мы были свежими, энергичными, не пропустили ни одного мяча и заслужили победу.

Конечно, нам хотелось бы выиграть с более крупным счетом, но «Вольфсбург» сегодня тоже был очень хорошо организованной командой», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.