«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах

«Боруссия» Дортмунд еще не проиграла ни одного матча в сезоне.

Сегодня команда под руководством Нико Ковача обыграла «Вольфсбург » (1:0) в матче 4-го тура Бундеслиги. В 6 матчах сезона-2025/26 во всех турнирах «Боруссия » одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. В следующем матче дортмундцы сыграют с «Майнцем» на выезде. Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 27 сентября.