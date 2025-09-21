«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах
«Боруссия» Дортмунд еще не проиграла ни одного матча в сезоне.
Сегодня команда под руководством Нико Ковача обыграла «Вольфсбург» (1:0) в матче 4-го тура Бундеслиги.
В 6 матчах сезона-2025/26 во всех турнирах «Боруссия» одержала 4 победы и дважды сыграла вничью.
В следующем матче дортмундцы сыграют с «Майнцем» на выезде. Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 27 сентября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
