«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах

«Боруссия» Дортмунд еще не проиграла ни одного матча в сезоне.

Сегодня команда под руководством Нико Ковача обыграла «Вольфсбург» (1:0) в матче 4-го тура Бундеслиги.

В 6 матчах сезона-2025/26 во всех турнирах «Боруссия» одержала 4 победы и дважды сыграла вничью.

В следующем матче дортмундцы сыграют с «Майнцем» на выезде. Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 27 сентября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
