«Динамо» не планирует звать Кадышеву для выступления перед матчем: «У нас другие исполнители, они в другом бюджете. Значительно дешевле или бесплатно»

«Динамо» не планирует приглашать Надежду Кадышеву для выступления перед матчем.

– Вопрос по матчдэй – небывалую популярность обрела Надежда Кадышева.

Мне говорят, что приглашение на выступление перед футбольным матчем будет стоить около 10 млн рублей. Вы обсуждаете такую возможность?

– С Кадышевой – нет. У нас другие исполнители, они в совершенно другом бюджете.

Значительно дешевле, иногда – бесплатно, – сообщил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров .

Инстасамку освистали на матче «Динамо» и «Балтики»