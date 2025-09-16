«Динамо» не планирует звать Кадышеву для выступления перед матчем: «У нас другие исполнители, они в другом бюджете. Значительно дешевле или бесплатно»
«Динамо» не планирует приглашать Надежду Кадышеву для выступления перед матчем.
– Вопрос по матчдэй – небывалую популярность обрела Надежда Кадышева.
Мне говорят, что приглашение на выступление перед футбольным матчем будет стоить около 10 млн рублей. Вы обсуждаете такую возможность?
– С Кадышевой – нет. У нас другие исполнители, они в совершенно другом бюджете.
Значительно дешевле, иногда – бесплатно, – сообщил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?7157 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости