Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд

Эрлинг Холанд забил в шестом матче подряд.

Нападающий «Манчестер Сити » открыл счет в игре с «Арсеналом » в 5-м туре АПЛ , воспользовавшись передачей Тиджани Рейндерса.

Ранее норвежец забил по голу в матчах с «Наполи», «Брайтоном» и Финляндией, сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» и пять раз отличился в матче с Молдовой.

В общей сложности у Холанда в этом сезоне 13 мячей в 8 играх за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .