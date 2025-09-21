  • Спортс
  • Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд
19

Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд

Эрлинг Холанд забил в шестом матче подряд.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ, воспользовавшись передачей Тиджани Рейндерса.

Ранее норвежец забил по голу в матчах с «Наполи», «Брайтоном» и Финляндией, сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» и пять раз отличился в матче с Молдовой.

В общей сложности у Холанда в этом сезоне 13 мячей в 8 играх за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
