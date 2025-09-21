Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд
Эрлинг Холанд забил в шестом матче подряд.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ, воспользовавшись передачей Тиджани Рейндерса.
Ранее норвежец забил по голу в матчах с «Наполи», «Брайтоном» и Финляндией, сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» и пять раз отличился в матче с Молдовой.
В общей сложности у Холанда в этом сезоне 13 мячей в 8 играх за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости