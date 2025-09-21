  • Спортс
  • Мурад Мусаев: «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. «Краснодар» должен сработать максимально хорошо в каждой фазе»
Мурад Мусаев: «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. «Краснодар» должен сработать максимально хорошо в каждой фазе»

Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Важная игра. «Зенит» – второй, мы первые были в прошлом сезоне, до этого они шесть раз брали чемпионство. «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. Но за эту игру дают такие же три очка, как и за другие.

Что касается Кордобы, он 70 минут сыграл в матче Кубка России. Думаю, он в нормальном, боевом состоянии. Центральные защитники – это то, что мы меньше всего подвергаем ротации, только вынужденные изменения. Коста и Тормена в прошлом сезоне провели почти полностью вдвоем. Сейчас выходит Жубал, его процесс адаптации продолжается, но он игрок очень высокого уровня. Мы много разговариваем, тренируемся. Надеюсь, все будет хорошо.

Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» – «Зенит». Кордоба, Соболев, Сперцян, Глушенков в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
