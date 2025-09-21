Газзаев об упущенном чемпионстве «Зенита» в прошлом сезоне: «Реал» тоже не может вечно быть чемпионом. «Краснодар» уже вошел в элиту нашего футбола»
Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Сегодня играют две команды, которые претендуют на чемпионство. В целом матч будет важным для обоих клубов. В случае «Зенита» здесь нельзя говорить, что именно эта игра станет для них ключевой в первом круге. Последние шесть лет, как петербуржцы становились чемпионами, любая игра для них была ключевой. Обе команды прекрасно понимают значимость сегодняшнего матча.
«Краснодар» после чемпионского сезона на сегодняшний день выглядит очень уверенно. Игроки демонстрируют хорошее техническое оснащение. Но самое главное – футболисты показывают уверенность на поле. Они чувствуют свое превосходство. Можно сказать, что «Краснодар» уже вошел в элиту нашего футбола. Если команда будет продолжать так же действовать на протяжении всего сезона, они смогут повторить предыдущее чемпионство.
«Зенит» на протяжении шести лет являлся безоговорочным чемпионом, и сейчас команда является претендентом на первое место. Определенные спады случаются у всех клубов. «Реал Мадрид» тоже не может быть чемпионом вечно. Это абсолютно нормальная ситуация. Футболисты – не роботы. Иногда бывает такое, что где-то полностью не выкладываются или лишний раз чувствуют свое превосходство над другими клубами. Но не стоит забывать, что все команды играют против лидеров с огромной самоотдачей. Это естественно. «Зениту» нужно стараться играть на пределе своих возможностей, а спады – это нормальное явление», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.