Газзаев об упущенном чемпионстве «Зенита» в прошлом сезоне: «Реал» тоже не может вечно быть чемпионом. «Краснодар» уже вошел в элиту нашего футбола»

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом».

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Сегодня играют две команды, которые претендуют на чемпионство. В целом матч будет важным для обоих клубов. В случае «Зенита » здесь нельзя говорить, что именно эта игра станет для них ключевой в первом круге. Последние шесть лет, как петербуржцы становились чемпионами, любая игра для них была ключевой. Обе команды прекрасно понимают значимость сегодняшнего матча.

«Краснодар » после чемпионского сезона на сегодняшний день выглядит очень уверенно. Игроки демонстрируют хорошее техническое оснащение. Но самое главное – футболисты показывают уверенность на поле. Они чувствуют свое превосходство. Можно сказать, что «Краснодар» уже вошел в элиту нашего футбола. Если команда будет продолжать так же действовать на протяжении всего сезона, они смогут повторить предыдущее чемпионство.

«Зенит» на протяжении шести лет являлся безоговорочным чемпионом, и сейчас команда является претендентом на первое место. Определенные спады случаются у всех клубов. «Реал Мадрид » тоже не может быть чемпионом вечно. Это абсолютно нормальная ситуация. Футболисты – не роботы. Иногда бывает такое, что где-то полностью не выкладываются или лишний раз чувствуют свое превосходство над другими клубами. Но не стоит забывать, что все команды играют против лидеров с огромной самоотдачей. Это естественно. «Зениту» нужно стараться играть на пределе своих возможностей, а спады – это нормальное явление», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.