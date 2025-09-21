  • Спортс
21

У Изидора 3 гола в 5 матчах АПЛ – больше только у Холанда. Сегодня экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил «Астон Вилле»

Вильзон Изидор забил три гола в пяти матчах Премьер-лиги.

Сегодня «Сандерленд» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 5-м туре АПЛ. Изидор отметился голом на 75-й минуте матча.

Ранее экс-нападающий «Локомотива», «Зенита» и других клубов забивал в матчах с «Брентфордом» (2:1) и «Вест Хэмом» (3:0).

На данный момент больше голов в АПЛ только у Эрлинга Холанда из «Ман Сити» (5).

Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
