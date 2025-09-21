Слуцкий перед игрой с «Чэнду»: «Самый важный матч за два сезона в «Шэньхуа», возможно. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы победить в чемпионской гонке»

Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с «Чэнду Жунчэн».

Команды встретятся в 25-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени , прокомментируют Вадим Лукомский и Иван Зуенко.

Леонид Слуцкий считает эту игру особенной.

«Это должен быть наш самый важный матч сезона. Возможно, даже самый важный за два моих сезона в качестве тренера «Шэньхуа». Борьба за первое место в лиге в этом году крайне ожесточенная, и команды, занимающие первые несколько мест, равны по своим силам. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы победить в этой гонке.

Мы видели, что все матчи между четырьмя лучшими командами в этом году были очень напряженными. Судьба поединков могла качнуться в ту или иную сторону. Для профессионального тренера и игрока умение настроиться на победу или поражение – важнейший навык. Я стараюсь прививать своим игрокам умение управлять своими эмоциями и мышлением, не позволяя им оказаться в депрессии. К этому матчу мы постараемся избавиться от негативных эмоций и подойти к игре с позитивным настроем», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».