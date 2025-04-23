Хавьер Тебас: «АПЛ тратит деньги, а не инвестирует. Ла Лига финансово устойчива, наши клубы не терпят убытки»
Хавьер Тебас отметил финансовую стабильность Ла Лиги.
– Когда Ла Лига сравняется с АПЛ на трансферном рынке?
– Чтобы не отставать от АПЛ, придется терять деньги. Они тратят, а не инвестируют.
Я помню, что во время COVID мы отчитались о потерях в размере 1 миллиарда евро, на восстановление которых потребовалось бы четыре года – теперь ясно, что это так и было. Наша лига стремится к финансовой устойчивости, соблюдая принципы фэйр-плей.
За исключением влияния специфичных рычагов, которые искажали цифры, мы являемся финансово устойчивой лигой, и наши клубы не терпят убытки, – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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