Хавьер Тебас: «АПЛ тратит деньги, а не инвестирует. Ла Лига финансово устойчива, наши клубы не терпят убытки»

Хавьер Тебас отметил финансовую стабильность Ла Лиги.

– Когда Ла Лига сравняется с АПЛ на трансферном рынке?

– Чтобы не отставать от АПЛ, придется терять деньги. Они тратят, а не инвестируют.

Я помню, что во время COVID мы отчитались о потерях в размере 1 миллиарда евро, на восстановление которых потребовалось бы четыре года – теперь ясно, что это так и было. Наша лига стремится к финансовой устойчивости, соблюдая принципы фэйр-плей.

За исключением влияния специфичных рычагов, которые искажали цифры, мы являемся финансово устойчивой лигой, и наши клубы не терпят убытки, – сказал президент Ла Лиги.