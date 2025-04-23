  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавьер Тебас: «АПЛ тратит деньги, а не инвестирует. Ла Лига финансово устойчива, наши клубы не терпят убытки»
44

Хавьер Тебас: «АПЛ тратит деньги, а не инвестирует. Ла Лига финансово устойчива, наши клубы не терпят убытки»

Хавьер Тебас отметил финансовую стабильность Ла Лиги.

– Когда Ла Лига сравняется с АПЛ на трансферном рынке? 

– Чтобы не отставать от АПЛ, придется терять деньги. Они тратят, а не инвестируют.

Я помню, что во время COVID мы отчитались о потерях в размере 1 миллиарда евро, на восстановление которых потребовалось бы четыре года – теперь ясно, что это так и было. Наша лига стремится к финансовой устойчивости, соблюдая принципы фэйр-плей.

За исключением влияния специфичных рычагов, которые искажали цифры, мы являемся финансово устойчивой лигой, и наши клубы не терпят убытки, – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Хавьер Тебас
logoЛа Лига
деньги
трансферы
финансовый фэйр-плей
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
бизнес
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о шансах «Барсы» на требл: «Они славятся академией – добиваться успеха можно не только за счет трансферов. Но они могут и проиграть все трофеи – я видел, как «Реал» пять раз становился 2-м»
22вчера, 19:26
Тебас о пиратстве: «Феррари» тоже дорогие, но их не угоняют. Каждые выходные мы блокируем почти 3 тысячи IP-адресов, транслирующих нелегальный контент»
327 марта, 21:20
Тебас о падении доходов лиг из-за нового формата ЛЧ: «В Нидерландах и Бельгии они упали на 20%, в Италии – на 10%. А УЕФА увеличил свои доходы»
1511 февраля, 14:12
Главные новости
Вы точно помните, какие чипсы рекламировал Аршавин. Вот еще 9 красивых реклам в спорте
29 минут назадТесты и игры
«Барса» и Флик договорилась о продлении контракта еще на год. Соглашение вступит в силу по окончании сезона, чтобы не отвлекать команду от борьбы за требл
3054 минуты назад
Николич о Станковиче: «Знаем друг друга с детства, у нас очень хорошие отношения – так будет и после дерби. Специально перед матчем не общались»
3сегодня, 11:29
Тите объявил о паузе в карьере из-за физических и ментальных проблем. Экс-тренер Бразилии вел переговоры с «Коринтиансом»
2сегодня, 11:17
Бензема не стремится догнать Роналду в саудовской гонке бомбардиров: «Мне все равно. Самое главное – трофей»
21сегодня, 10:59
У «Челси» самые большие убытки в АПЛ на трансферном рынке за последние 6 окон – 949 млн евро. «МЮ» и «Тоттенхэм» – в топ-3, прибыль лишь у «Эвертона» и «Лестера» (CIES Football Observatory)
72сегодня, 10:22
«Бавария» ищет топового центрального защитника. После вылета из ЛЧ от «Интера» в клубе поняли необходимость изменений в обороне (Флориан Плеттенберг)
43сегодня, 10:15
Из каких клубов эти Косты и Кошты?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов. Лично у меня аварий не было»
126сегодня, 09:31
Быстров о пенальти «Акрона» со «Спартаком»: «Первоначально Дзюба фолит на Умярове – для меня левак и там, и там. Когда судью позвали на ВАР, он сам недоволен был. Включи мужика, покажи яйца – считаю, это недостаточный фол»
18сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Сантоса» о Неймаре: «Велики шансы, что мы продлим контракт до ЧМ-2026. Мы всегда хотим на него рассчитывать»
14 минуты назад
Кин о де Брюйне в «МЮ»: «Ему не пришлось бы переезжать. «Сити» безжалостен к игрокам его возраста, но Кевина невозможно остановить»
110 минут назад
Станишич о Бундеслиге: «Для «Баварии» важно вернуть титул в Мюнхен. Это самый честный трофей, можно сказать – его завоевывают в 34 матчах»
122 минуты назад
Керкез интересен «Сити». Защитник, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Реал», примет решение о будущем в конце сезона
27 минут назад
Губерниев о «Химках»: «Не понимаю, зачем позориться в РПЛ. Прекрасно можно играть во Второй лиге и не тратить деньги»
636 минут назад
Юран о «Краснодаре»: «Хочется, чтобы они стали чемпионами. Галицкий много потратил на инфраструктуру, клуб заслуживает. У «Зенита» больше опыта, психология выйдет на первый план»
441 минуту назад
Александр Головин: «По всей Сибири в плане футбола беспредел – на него всем все равно. Грустно это видеть»
350 минут назад
В бета-версию футсима Rematch сыграли более 1,3 млн человек
сегодня, 11:22Игры
«Челси» лидирует в борьбе за Хейсена. Защитника «Борнмута» хотят подписать до начала КЧМ (The Independent)
7сегодня, 11:20
«Амкар» сыграет с «Оренбургом-2». Поддержите пермяков в домашнем матче!
сегодня, 11:00Реклама