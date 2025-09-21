Фанаты «Штутгарта» выступили против полиции и слежки за людьми.

В 4-м туре Бундеслиги «Штутгарт » дома победил «Санкт-Паули » (2:0).

Во время игры на «МХП-Арене» появился баннер фанатов хозяев: «Полиция Баден-Вюртемберга и враги демократии работают рука об руку? Остановим массовую слежку – не допустим Palantir!»

В ряде федеральных земель Германии – в Баварии, Гессене и Северном Рейне-Вестфалии уже используется программное обеспечение Gotham от американской технологической компании Palantir. Это программа слежки на основе технологии искусственного интеллекта, в которой огромные объемы данных связываются между собой с большой скоростью – за несколько секунд полиция может узнать имя, возраст, адрес, штрафы, судимости, а в сочетании с данными, считанными с мобильных телефонов и соцсетей, создается профиль любого человека.

«Несколько федеральных земель уже используют программное обеспечение Gotham от американской компании Palantir. Полиция Баден-Вюртемберга вскоре также получит к нему доступ. Министерство внутренних дел, возглавляемое Христианско-демократическим союзом Германии (ХДС), подписало контракт с Palantir без каких-либо правовых оснований для использования этого программного обеспечения. Однако окончательное решение еще не принято. Внедрение программного обеспечения потребует дальнейшей реформы Закона о полиции Баден-Вюртемберга.

Использование программного обеспечения от Palantir подверглось резкой критике со стороны многих правозащитных организаций. Ключевой момент: программное обеспечение Palantir может регистрировать людей, не совершавших никаких правонарушений. Любой гражданин потенциально может попасть в базу данных и, следовательно, подвергнуться риску вмешательства со стороны полиции. Демократический надзор невозможен.

Программное обеспечение – это «черный ящик»; только сама компания точно знает, как оно работает. Программный код остается надежно защищенным и недоступным для внешнего контроля. Более того, существует риск, что американской компании Palantir придется предоставить американским спецслужбам доступ ко всем данным в соответствии с так называемым Законом об использовании данных за рубежом.

Компания Palantir уже поддерживает антидемократические усилия в США. Основатель компании миллиардер Питер Тиль является одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа , он тесно связан с его администрацией и отвергает демократию как форму правления.



Несмотря на опасения защитников прав человека, которые громко предупреждают об угрозе, ХДС и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) добиваются внедрения программного обеспечения Palantir на федеральном уровне.

Пришло время гражданскому обществу высказаться: внедрение Palantir призвано предоставить полиции Баден-Вюртемберга инструмент, который станет существенным нарушением права на информационное самоопределение людей. Остановим массовую слежку – остановим Palantir!» – говорится в заявлении ультрас клуба Commando Cannstatt 1997.

Фото: cc97.de