Рахимов о 2:2 с «Акроном» после 0:2: «Рубин» проявил характер, по такой игре можно было брать три очка»

Рашид Рахимов оценил ничью «Рубина» с «Акроном» (2:2) в Мир РПЛ.

К 54-й минуте казанцы проигрывали со счетом 0:2.

– «Рубин» сегодня начал первый тайм владением. Ожидали, что соперник отдаст мяч?

– Это не соперник отдал, это мы взяли. Но я всегда говорю: для чего это владение? Мы неплохо начали, контролировали мячи, подборы. Было два хороших эпизода после стандартов. Арройо должен был забивать, пробил высоко. Во втором тайме он тоже имел момент.

А два эпизода у наших ворот закончились голами. Это неприятно, что нас наказали за эти моменты. Но в каждой игре у соперников бывают моменты, просто разная эффективность их использования. Сегодня у них была высокая.

Но надо сказать, что ребята молодцы, проявили характер. Может, где-то упростили игру, но во втором тайме добавили в борьбе, в единоборствах. Забили очень хороший первый мяч, со стандарта второй. И на этом кураже полезли вперед, тут же могли забить третий.

Наверное, двоякое впечатление: по такой игре можно было брать три очка, но в футболе ты не можешь гарантировать это. В любой игре ты можешь превосходить соперника во много раз, но ты можешь не выигрывать, здесь важна эффективность. У соперника она была высокой. Но из этой игры можно взять много позитивных моментов.

– Одна победа в 2025 году в гостевых матчах. Почему в гостях кардинально другой результат?

– Вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Мы не та команда. Нет таких команд. Для этого ее надо еще строить и строить, – сказал тренер «Рубина ».