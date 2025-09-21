Тедеев о ничьей с «Рубином»: «Акрон» не ожидал уйти с 2:0 на 2:2. Даку — хороший нападающий, но нельзя проигрывать мяч в простых ситуациях»

Заур Тедеев оценил ничью «Акрона» с «Рубином» (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Неприятный момент настал в этот час, не ожидали уйти со счета 2:0 на 2:2. У нас было достаточное преимущество, смогли его реализовать, но в футбол надо играть абсолютно каждый эпизод, не проигрывать мяч в простых ситуациях.

Два мяча — весомое преимущество, готовились, выстраивали игру и неплохо получилось в атаке. Мы как никогда много единоборств проиграли у подступов к штрафной площади, от этого было много стандартов у соперника.

Даку — хороший нападающий, это тоже способствовало. Второй мяч оказался неприятным, нельзя так проигрывать единоборства, особенно защитникам», — сказал тренер «Акрона ».