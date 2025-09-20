«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»

Олег Иванов сравнил Мирлинда Даку с главным героем романа «Властелин колец».

О свадьбе нападающего «Рубина» Даку сегодня рассказал главный тренер казанцев Рашид Рахимов после матча 9-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:2).

«У него после смерти дедушки произошло положительное событие – он женился. Но он составил брачный контракт, может, поэтому расстроен», – сказал смеясь тренер.

– Даку женился, проставился?

– Да он как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было, – заявил полузащитник «Рубина » Иванов .