«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»
Олег Иванов сравнил Мирлинда Даку с главным героем романа «Властелин колец».
О свадьбе нападающего «Рубина» Даку сегодня рассказал главный тренер казанцев Рашид Рахимов после матча 9-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:2).
«У него после смерти дедушки произошло положительное событие – он женился. Но он составил брачный контракт, может, поэтому расстроен», – сказал смеясь тренер.
– Даку женился, проставился?
– Да он как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было, – заявил полузащитник «Рубина» Иванов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
