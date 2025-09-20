8

Дембеле – явный фаворит на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й

У Усмана Дембеле самые высокие шансы на завоевание «Золотого мяча», считают букмекеры.

На победу вингера «ПСЖ» дают коэффициент 1.14. Вторым котируется Ламин Ямаль (6.00), остальные сильно отстают по котировкам.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.14

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 6.00

3. Витинья – 23.00

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26.00

5. Рафинья («Барселона») – 41.00

6-9. Фабиан Руис («ПСЖ») – 51.00

6-9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 51.00

6-9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 51.00

6-9. Коул Палмер («Челси») – 51.00

Опубликовала: Венера Кравченко
