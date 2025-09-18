18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза ногой отбил пенальти в матче ЛЧ со «Спортингом». От рекорда его отделил 31 день
18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отбил пенальти в матче ЛЧ.
В 1-м туре общего этапа команда из Казахстана играет на выезде со «Спортингом». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 20-й минуте матча арбитр Дамян Сыльвестшак назначил пенальти в ворота «Кайрата» после фола Александра Мрынского на форварде португальцев Луисе Суаресе. Голкипер гостей Шерхан Калмурза отбил ногой удар с точки Мортена Юлманда.
В возрасте 18 лет и 95 дней Калмурза стал вторым самым молодым вратарем, отразившим пенальти в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Миле Свилару – в 2017 году, выступая за «Бенфику», от сделал сэйв после 11-метрового в матче с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 18 лет и 65 дней.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
