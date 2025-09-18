«Кайрат» пропустил 3 гола за 3 минуты от «Спортинга» в ЛЧ – клуб из Казахстана впервые играет в турнире

«Кайрат» пропустил 3 гола за 3 минуты в Лиге чемпионов.

Клуб из Казахстана играет в гостях со «Спортингом » (0:4) в 1-м туре общего этапа соревнования.

Хозяева поразили ворота гостей на 65-й, 67-й и 68-й минутах встречи. Мячи забили Франсишку Тринкау , Алиссон Сантос и Жеовани Кенда .

Тринкау до этого также отличился в составе португальцев, открыв счет на 44-й минуте.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию первой в истории игры «Кайрата» в основном турнире ЛЧ.