«Кайрат» пропустил 3 гола за 3 минуты от «Спортинга» в ЛЧ – клуб из Казахстана впервые играет в турнире
«Кайрат» пропустил 3 гола за 3 минуты в Лиге чемпионов.
Клуб из Казахстана играет в гостях со «Спортингом» (0:4) в 1-м туре общего этапа соревнования.
Хозяева поразили ворота гостей на 65-й, 67-й и 68-й минутах встречи. Мячи забили Франсишку Тринкау, Алиссон Сантос и Жеовани Кенда.
Тринкау до этого также отличился в составе португальцев, открыв счет на 44-й минуте.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию первой в истории игры «Кайрата» в основном турнире ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
