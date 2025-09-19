Тренер «Кайрата» об 1:4 со «Спортингом»: «Печальный результат – пропустили три гола за 5 минут. Для нас игра закончилась после 60 минут»
Тренер «Кайрата» оценил поражение от «Спортинга» (1:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Это печальный результат для нас. Не столько из-за пропущенных голов, сколько из-за того, что мы пропустили три гола за пять минут.
В первом тайме мы были очень сосредоточены на своей цели. В перерыве внесли некоторые коррективы. В первые 15 минут второго тайма мы играли так, как и должны были. Однако для нас игра закончилась после 60 минут.
Теперь пора двигаться дальше и готовиться к следующему матчу», — сказал Рафаэль Уразбахтин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports.kz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости