Энрике о том, считает ли этот «ПСЖ» лучшим в истории: «Меня это не интересует. Это тема для разговоров летом на пляже. Приятно смотреть, с какой радостью команда тренируется»

Луис Энрике ответил на вопрос о лучшем «ПСЖ» в истории.

Завтра парижане сыграют на выезде с «Марселем» в 5-м туре Лиги 1. 

Это лучший «ПСЖ» в истории, как сказал Рульи?

– Трудно сказать! Меня это не особо интересует. Мы должны оставаться сосредоточенными на том, что нам нужно улучшать, на нашем сезоне. Это тема для разговоров летом, когда ты на пляже.

Когда я, как тренер, смотрю на свою команду, на то, как она тренируется, с какой радостью – все так красиво. Нужно продолжать! Это наша работа, и мы должны получать от нее удовольствие, – сказал главный тренер «ПСЖ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Le Parisien
