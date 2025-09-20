«У меня в голове звучит песня: «Золотой мяч Усману Дембеле!» Энрике о церемонии награждения
Луис Энрике ответил на вопрос о «Золотом мяче».
Церемония награждения состоится в Париже в понедельник, 22 сентября. На ней будет объявлено имя лучшего футболиста года по версии France Football.
– Чего вы ждете от церемонии «Золотого мяча» в понедельник?
– Ничего! Я уже говорил на эту тему. Но у меня в голове звучит песня: «Золотой мяч Усману Дембеле!» – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
