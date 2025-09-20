«У меня в голове звучит песня: «Золотой мяч Усману Дембеле!» Энрике о церемонии награждения

Луис Энрике ответил на вопрос о «Золотом мяче».

Церемония награждения состоится в Париже в понедельник, 22 сентября. На ней будет объявлено имя лучшего футболиста года по версии France Football.

– Чего вы ждете от церемонии «Золотого мяча» в понедельник?

– Ничего! Я уже говорил на эту тему. Но у меня в голове звучит песня: «Золотой мяч Усману Дембеле !» – сказал главный тренер «ПСЖ ».