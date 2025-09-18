  • Спортс
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
0

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 3-го тура.

В четверг «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума сыграет с «Аль-Таавуном», «Неом» встретится с «Аль-Охдудом».

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома проведет матч с «Аль-Ахли» Рияда Мареза.

В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять «Аль-Рияду».

Чемпионат Саудовской Аравии

2-й тур

Высшая лига. 3 тур
18 сентября 18:00, King Khalid Sport City Stadium
Неом
Не начался
Аль-Охдуд
Высшая лига. 3 тур
20 сентября 18:00, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
Не начался
Аль-Рияд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Саудовской Аравии

Календарь Чемпионата Саудовской Аравии

Статистика Чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
