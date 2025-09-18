Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 3-го тура.
В четверг «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума сыграет с «Аль-Таавуном», «Неом» встретится с «Аль-Охдудом».
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома проведет матч с «Аль-Ахли» Рияда Мареза.
В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять «Аль-Рияду».
Чемпионат Саудовской Аравии
2-й тур
18 сентября 15:40, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
18 сентября 15:40, Al Taawoun Club Stadium
Не начался
18 сентября 18:00, King Khalid Sport City Stadium
19 сентября 15:15, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
19 сентября 15:35, Al Majma'ah Sports City Stadium
Не начался
19 сентября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
20 сентября 15:40, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
20 сентября 15:40, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
20 сентября 18:00, Al-Awwal Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Чемпионата Саудовской Аравии
Календарь Чемпионата Саудовской Аравии
