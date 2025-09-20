У Салаха 6 (3+3) очков в 7 матчах сезона за «Ливерпуль». Сегодня – ассист в дерби с «Эвертоном»
Мохамед Салах сделал 6 результативных действий в 7 матчах сезона.
Сегодня вингер «Ливерпуля» ассистировал Райану Гравенберху в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0, первый тайм).
Теперь на счету египетского футболиста 3 забитых гола и 3 результативных паса в 7 матчах этого сезона во всех турнирах. Подробную статистику Салаха можно найти здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
