У Салаха 6 (3+3) очков в 7 матчах сезона за «Ливерпуль». Сегодня – ассист в дерби с «Эвертоном»

Мохамед Салах сделал 6 результативных действий в 7 матчах сезона.

Сегодня вингер «Ливерпуля » ассистировал Райану Гравенберху в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном » (1:0, первый тайм).

Теперь на счету египетского футболиста 3 забитых гола и 3 результативных паса в 7 матчах этого сезона во всех турнирах. Подробную статистику Салаха можно найти здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.