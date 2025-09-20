Мак Аллистер о завершении карьеры Месси в будущем: «Всем будет грустно терять лучшего игрока мира. Он очень многое дал этому виду спорта, люди будут по нему скучать»

Алексис Мак Аллистер рассказал, как уход Лионеля Месси отразится на футболе.

– Каково, по твоему, будет миру футбола, когда он завершит карьеру?

– Думаю, всем будет грустно терять лучшего игрока мира. Он очень многое дал этому виду спорта, я уверен, что люди будут по нему скучать. Но он отдал все, и я не думаю, что он будет вовлечен еще во что-то после завершения карьеры. Но я уверен, что он наслаждался футболом все эти годы.

– Как думаешь, он займется тренерством или чем-то таким?

– Кажется, он говорил, что не планирует, но так говорили многие футболисты, которые потом становились тренерами, – с улыбкой сказал полузащитник «Ливерпуля » и сборной Аргентины .

Мак Аллистер о Месси и Роналду: «Криштиану – второй, Лео – лучший, и других таких не будет. Тут и до ЧМ-2022 не о чем было спорить»